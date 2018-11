Voertuig mindervalide mag duinen niet meer in

Tot nu toe waren mindervaliden en 65-plussers uitgezonderd van het verbod op gemotoriseerd verkeer op de fietspaden. De provincie Zuid-Holland besloot echter onlangs, dat de voertuigen in strijd zijn met regels die gelden voor een stiltegebied. ,,Daar zijn geen snorfietsen met ingeschakelde verbrandingsmotor toegestaan'', schrijft de provincie. ,,Er zijn genoeg alternatieven om te gebruiken, zoals fietsen en scooters met een elektrische (hulp-)motor.”



De Haagse Lena Hendriks rijdt in het weekeinde graag een rondje door de duinen met haar snorfiets. Ze is niet te spreken met de maatregel. ,,De alternatieven die geboden worden door de provincie, zijn voor mij niet passend. Ze kosten veel geld en - hoewel ik er van afhankelijk ben - dat krijg ik niet vergoed.‘’



Ze vindt het 'heel erg' dat op deze manier mensen die minder makkelijk ter been zijn, worden begrensd in hun mogelijkheden. ,,Dit is toch een inperking van vrijheid.‘’