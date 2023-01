Voertuig uitgebrand in de Peilstraat

Mariska gaat nog één keer vlammen op haar bariton: muziek­korps moet stoppen wegens te weinig leden

Mariska Cuperus-Van Lochem was drie toen ze voor het eerst met haar oudere zus meeging naar de repetities van Showband '75 in Leidschendam. Ze was nog te jong om lid te worden, maar voor de prille majorette werd destijds een uitzondering gemaakt. Zondag blaast het trouwe lid haar laatste partij op de bariton.

6 januari