Voertuigen Handhaving vast op Zuiderstrand

Samantha Steenwijk bedolven onder complimentjes na The Voice-auditie

28 oktober De Haagse levensliedzangeres Samantha Steenwijk (31), die gisteren bij The Voice of Holland vier stoelen omgedraaid kreeg met de Hazes-ballade Ik Leef Mijn Eigen Leven, is na haar succesvolle auditie bedolven onder de positieve reacties van (nieuwe) fans en collega's. ,,Ik weet echt niet wat er allemaal gebeurt, maar ik sta op nummer 3 in de iTunes Top 20’’, jubelt de blonde smartlappenvocaliste.