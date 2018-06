Voetbalclub in opspraak door fraude met Ooievaarspas

Bij de jaarlijkse evaluatie van de gemeente in februari dit jaar werd ontdekt dat voor leden met een Ooievaarspas - de pas die is bedoeld voor mensen met een laag inkomen - meer contributie in rekening werd gebracht dan voor andere leden. Een lucratieve aangelegenheid omdat de voetbalclub de helft van de contributie van Ooievaarspasleden via Bureau Ooievaarspas terugkrijgt. In het seizoen 2017/2018 ging het om zo’n zevenduizend euro te veel gedeclareerde contributie.



De gemeente zocht meermalen contact met de club uit Escamp. Toen dat niet tot resultaat leidde, werd de samenwerking beëindigd en een rekening gestuurd om het geld terug te halen.



In eerste instantie wilde de gemeente het hierbij laten, maar deze week kreeg ze een signaal dat mogelijk met opzet te veel is gedeclareerd. Daarom is nu alsnog een onderzoek gestart. Nog niet eerder maakte de gemeente dit mee.



Een klokkenluider die zich bij deze krant meldde, stelt dat de club bewust op deze manier handelde om spullen voor de club te kopen en een feest te organiseren. Meerdere ouders wier kinderen met een Ooievaarspas bij de club voetballen, trokken eerder al aan de bel. Zij zouden telkens in slaap zijn gesust.