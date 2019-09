Voetbalclubs uit Den Haag en Vlaardingen gaan beide aangifte doen na knokpartij op veld

,,Ik zit al dertig jaar in de voetbalwereld. Dit heb ik nog nooit meegemaakt.’’ Dat zegt voorzitter Bulent Yungul van HMSH na de rel die zich gisteravond voor zijn ogen ontvouwde.



Het ging in sportpark Broekpolder aan de Watersportweg in Vlaardingen los nadat een speler van tweedeklasser Deltasport een overtreding had gemaakt. De twee betrokken spelers raakten met elkaar in de clinch waarna een opstootje ontstond. Toen dat niet te sussen, leek stormden de reservespelers van Deltasport vanuit de dug-out het veld op en werd er flink geslagen.



Daarop renden ook de reserves van HMSH (tweede klasse zondag) het veld in en ontstond een massale vechtpartij. Voor de scheidsrechter zat er niks anders op dan de wedstrijd te staken.