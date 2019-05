Voetbalschool voor kinderen met autisme: 'Deze kinderen zijn eerlijk tegen wil en dank’

Lucas (9), Jasmijn (8) en Vera (7) dribbelen de voetbal tussen de gele pilonnen door. Aan de andere kant van het veld doet een grote groep kinderen met veelal roze kousen aan gelijksoortige oefeningen. ,,Daar moest Vera niet tussen zitten", zegt haar moeder Evelien. ,,Ze heeft sowieso een hekel aan roze." Voor Jasmijn zou het ook niks zijn, volgens haar moeder Ellen. ,,Al die ouders die dingen roepen langs het veld, iedereen die iets anders zegt, daarvan raakt ze helemaal in de war.”



Pieter de Leeuw schreef acht jaar geleden een artikel over voetbaltrainingen met autistische kinderen voor De Volkskrant. Hiervoor assisteerde hij een trainer van PGSVogel, destijds de enige voetbalclub voor autistische kinderen in Den Haag en omstreken, enkele dagen, en zo leerde hij de kinderen kennen. Die laatsten lieten hem niet meer los en honderden trainingen later staat hij nog steeds naast hen op het voetbalveld.



,,Kinderen met autisme zijn allemaal anders", vertelt De Leeuw. ,,De ene heeft moeite met contact maken, de andere met praten en een ander kan niet tegen zijn of haar verlies. Maar een ding hebben ze allemaal gemeenschappelijk: ze zijn eerlijk tegen wil en dank. Ze kunnen hun emoties niet uitspreken, waardoor ze als het ware worden uitvergroot. Ze kampen met emoties waar iedereen mee zit, maar bij deze kinderen is het op hun gezicht te lezen."