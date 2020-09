Voetbalspelers aarzelen geen moment en duiken sloot in om twee ouderen te redden

De man was volgens ooggetuige en trainer Ron Ridderhof al kopje onder gegaan. Ook de vrouw was in het water beland en in paniek. De voetbalspelers bedachten zich geen moment en sprongen met zo'n zes man de sloot in om de twee te helpen. ,,Het was een heel hectisch moment. De jongeren hadden de twee snel rechtopgezet, zodat ze konden staan, het was er namelijk niet heel diep, maar paniek was er zeker. De scootmobiel lag ook een soort van op ze", aldus Ridderhof. De twee werden snel op het droge geholpen, waarna de politie en brandweer aankwamen. Ook de scootmobiel werd uit de sloot getrokken.