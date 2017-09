Voetbalvelden vol met helden

De entree van HMSH aan de Vrederustlaan kan vanwege de drie-eenheid sloot, kassahuisje, toegangshek zo een lijstje omheen. Met meteen de voetbalvelden in het zicht. Ofwel de plek waar Houdt Moedig Stand Haag in seizoen 2017-2018, na een afwezigheid van twee jaar, terugkeert met een standaardteam. En in de loop der jaren bepaald niet de minste voetballers rondliepen. Zoals op 2 april 1972 José Henrique, Artur Correia, Adolfo Calisto, Humberto Coelho, Messias Timula, Jaime Graca, Toni, Rui Jordão, Nené, Artur Jorge maar vooral Eusébio da Silva Ferreira ofwel Eusébio alias 'de Zwarte Parel van Mozambique'. De Benfica-helden maakten hier hun opwachting om een training af te werken. Twee dagen daarna wachtte in het Olympisch Stadion in de halve finale van de Europa Cup I het Ajax van Cruijff, Keizer & Krol. Benfica verloor met 1-0. Winnende goal: Sjaak Swart. Nu was de rechtsbuiten een complete voetballer, maar koppen deed hij niet vaak. Toen Swart werd gevraagd naar het hoe en waarom achter de treffer, klonk het achteloos dat hij toch die kant uit moest.

Bel Air

Later werkten bij HMSH ook Bayern München en het nationale team van Peru trainingen af. Zulke contacten kwamen tot stand doordat een bestuurslid werkte bij het Bel Air Hotel aan de Johan de Wittlaan - daar verbleven destijds regelmatig grote sportploegen. Al was dit vooral het veld waar de broers Leen en Martin van der Knoop namens HMSH respect afdwongen in het hele Haagse voetbal. Net als de gebroeders Nol & Herman Thomassen.



We hebben het over het terrein van de rood-witte helden die in 1984 kampioen van de derde klasse werden én de HC Cup (2-1 tegen KMD) wonnen. Plus tien jaar later opnieuw de dubbel pakten; kampioen tweede klasse en na een 2-1 tegen DEVJO, de HC Cup. In 2013 nogmaals kampioen van de tweede klasse. Tevens de locatie waar latere FC Den Haag-prof Marco de Vroedt de beginselen leerde. Net als Victor Tebbens. De aanvaller schopte het tot Sparta en DS'79. En wat te denken van Arie van der Padt.