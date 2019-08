Voetganger door auto geschept op zebrapad in Schilderswijk

Column Iedereen kan keihard fietsen, ook als je niet aerodyna­misch bent

6:35 Wat had wielrenner Michael Boogerd graag gekoerst in ‘zijn’ Den Haag. Die droom kwam nooit uit, tot de tijdrit van vandaag. Het ochtendprogram - in de wandelgangen de BierBank Tour - staat in teken van de amateurs.