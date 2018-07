Voetganger gewond na aanrijding bij afbraak Volvo Ocean Race

Column Hebben wij een vliegveld? In Madurodam zeker

12:00 'Pluisje, daar zijn we ook meteen van af'', zegt Schele Joop. ,,Wat een leip zuurdeeg is dat, die Maradonna. Van levende legende naar een hoopje ellende. Hebbie gezien hoe-ie d'r bij zat op de tribune? De clown van het WK. Hij richt zichzelf ten gronde.'' ,,Dat doet hij niet'', zegt Ome Ed. ,,Dat is de hand van God.''