Voetganger zwaargewond na aanrijding op de Neherkade

GGD schrikt niet van sterke stijging aantal coronado­den in Den Haag: ‘Het zijn dagkoersen’

1 mei Maar liefst 14 nieuwe doden in Den Haag als gevolg van het coronavirus meldde de RIVM vandaag in zijn dagelijkse rapportage. Nog nooit kwamen er in deze periode in één dag tijd zoveel overledenen bij in Den Haag. Toch is de GGD Haaglanden allesbehalve ongerust.