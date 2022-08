Voetganger zwaargewond na aanrijding op de Volendamlaan

Ambulance die onderweg is naar incident in winkelcen­trum geramd door personenau­to

Een ambulance is zondagmiddag op weg naar een spoedmelding in botsing gekomen met een personenauto. Dit gebeurde bij het oversteken van de kruising Heuvelweg met de N14 in Leidschendam-Voorburg. De ambulance was onderweg voor een medische noodsituatie in The Mall of the Netherlands.

