‘Voetgangers hebben voorrang’ in Grote Marktstraat

Geld & Geluk Aman: ‘Lieke liet me inzien dat het goedkoper is om thuis een boterham te smeren dan iets te halen’

31 mei In deze rubriek vragen we lezers naar hun relatie tussen Geld en Geluk. Dankzij Lieke ziet Aman in dat thuis een boterham smeren goedkoper is dan snel iets afhalen.