Voetgangers krijgen geen voorrang in de binnenstad

Dat is opvallend, aangezien bureau Goudappel Coffeng - adviseurs in mobiliteit - in opdracht van de gemeente vorig jaar een uiterst kritisch rapport opstelde over de combinatie van fietsers en voetgangers in het Haagse centrum.



,,Het voetgangersgebied met de fiets hierin te gast, functioneers ondermaats’’, meldt het rapport. ,,In vrijwel alle straten is het in het weekeinden niet mogelijk om fietsers en voetgangers te combineren.’’



De fietser is in de hele binnenstad Den Haag welkom. ,,Natuurlijk ben ik vanuit mijn positie blij dat zoveel mensen de fiets pakken, maar het levert ook een hoop chaos op in het Haagse centrum’’, stelt Koen Baart, voorzitter van de Fietsersbond Haagse regio.