Voetgangersgebied Grote Marktstraat nu écht een ‘anger zone’

Lieve Rachel Voor je vader kochten we Nikes en gabberpak­ken op de markt

Leo van der Velde schrijft wekelijks een brief aan kleindochter Rachel (11) waarin hij vertelt over het Den Haag van vroeger en nu. Deze keer verhaalt hij over de opleving van de beroemde Nike Air-schoenen. Zij draagt ze nu, haar vader droeg ze veertig jaar geleden al. De film moet nog uitkomen.