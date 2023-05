Vogelaars uit hele land komen naar dit onbekende paradijs voor unieke soorten midden in Randstad

Motoragent schiet aangesla­gen moeder te hulp en laat troostbeer achter in Kinderbo­men­bos

Eigenlijk had de motoragent deze intens verdrietige moeder een dikke knuffel willen geven. Het bleef bij een geruststellende hand op de schouder. Én een troostbeer bij een boom in het Kinderbomenbos in het Bentwoud.