Vogelopvang onderzoekt plotselinge dood van geliefd zwanengezin in Ypenburg

Vogelopvang De Wulp in Den Haag doet morgen onderzoek naar de plotselinge dood van een geliefde zwanenfamilie in Ypenburg. Zwaan Anton, zijn partner en hun drie jonge zwaantjes zijn dit weekend kort na elkaar overleden.

Een autopsie moet uitwijzen wat de doodsoorzaak van de vogels is, laat de vogelopvang weten. Voor de stichting is het nog een raadsel wat de onverwachte dood heeft veroorzaakt. De knobbelzwanen zouden tot voor kort nog gezond ogen. Er wordt niet vanuit gegaan dat botulisme, een ernstige ziekte die veroorzaakt wordt door gifstoffen in het water, de boosdoener is. ‘We hopen er snel achter te komen wat hier nu precies aan de hand is aangezien wij niet verwachten dat een sterke, fitte zwaan binnen enkele uren zomaar aan botulisme overlijdt.’

Het zwanenkoppel en hun pijltjes werden vorige week een aantal dagen opgevangen door de Wulp nadat buurtbewoners zagen dat het niet goed ging. Meerdere jongen waren toen al overleden. De zwanen werden werden afgelopen dinsdag weer uitgelaten bij hun stek in de sloot, maar opnieuw ging het mis. Zwaan Anthon en het laatste jong werden vrijdag levenloos in het water aangetroffen en de ernstig zieke vrouwtjeszwaan overleed een dag later in de vogelopvang.