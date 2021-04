Vogelspotters rukken massaal uit: Bijzondere meeuw opgedoken in Scheveningen

De Zoetermeerse boswachter en vogelspotter Jonathan Leeuwis sjeesde donderdag naar het noordelijk havenhoofd toen hij hoorde dat zijn favoriete vogel eindelijk weer in Nederland was. ,,De tijd dat ik het land doorkruis om zeldzame soorten te spotten ligt achter mij, maar hier maak ik zonder twijfelen een uitzondering voor.”



Het zien van de Ross’ meeuw wordt door veel liefhebbers gezien als de heilige graal in hun hobby. Uit statistieken van waarnemers blijkt dat de vogel in de afgelopen vijftien jaar maar twee keer eerder is gezien. Wanneer de meeuw in Nederland opduikt, is hij namelijk flink verdwaald. De vogelsoort leeft ver in het noorden, in het arctische deel van Oost-Siberië.