Vogelsterfte Huijgenspark zet door: Weer 88 dode spreeuwen gevonden

VideoEen klein gedeelte van het Huijgenspark in Den Haag was vanochtend weer een slachtveld. Op het grasveldje lagen 88 dode spreeuwen verspreid. Eerder deze week werden al twee keer veel dode vogels gevonden. Het blijft onduidelijk hoe de dieren aan hun eind zijn gekomen.

,,Is hier een ernstig misdrijf gepleegd?,” vraagt een expat aan een andere omstander. Ze kijken naar het meters lange politielint dat het driehoekige grasveld afschermt. Wanneer de man te horen krijgt dat de vogels mogelijk zijn vergiftigd, roept hij snel zijn drie kleine hondjes terug, die een paar meter verder aan een dode spreeuw snuffelen.

Volledig scherm Eén van de dode vogels in het park © Isabel Elena Tirado Andrew Planken van de Dierenambulance loopt met een mondkapje en blauwe plastic schoenenhoesjes tussen de afgezette bomen door. In een half uur tijd raapt hij 88 vogels op. ,,Ze liggen alleen op deze plek in het park. De zwermen komen namelijk elke avond specifiek naar deze bomen om te slapen.”

In de buurt heerst het vermoeden dat de vogels moedwillig zijn vergiftigd door mensen. Buurtbewoonster Zuzanna Orolinova ziet voor het eerst het enorme aantal dode beesten, terwijl ze met haar twee kleine kinderen naar de bioscoop loopt. ,,Het is nu al de derde keer in een week tijd dat hier massaal dode vogels zijn gevonden. Iemand moet het gemunt hebben op die arme vogels.”

Gekrijs

Volgens Orolinova zal het lawaai van de spreeuwen hierbij een rol spelen. ,,Ik snap dat het gekrijs erg luid is en storend kan zijn, maar dat hoort gewoon bij het leven in de stad.”

Quote In de ochtend zingen de spreeuwen uit volle borst, maar wat is nou een mooiere manier om wakker te worden? Pierre Magné, Omwonende Ook Pierre Magné, die met zijn rollator door het park loopt, denkt dat er mogelijk kwaadwillenden aan het werk zijn geweest. ,,Het verbaast mij niet dat men hier toe in staat is. Ik geloof echter niet dat een van de buurtbewoners van het Huijgenspark dit op zijn geweten heeft. De vogels zitten namelijk gedurende het grootste deel van de dag langs de grachten verderop in de stad.”

Magné woont in een flat vlak achter het park en heeft zelf geen last van de vogels. ,,In de ochtend zingen de spreeuwen uit volle borst, maar wat is nou een mooiere manier om wakker te worden?”, vraagt de Hagenaar zich glimlachend af.

Robert Barker, Haags raadslid voor de Partij voor de Dieren, is ook in het park om een kijkje te nemen. Hij maakt zich zorgen om de spreeuwen, maar houdt er rekening mee dat de massasterfte een natuurlijke oorzaak kan hebben. ,,Het kan ook zijn dat de vogels pesticiden hebben binnengekregen op landbouwvelden en tijdens de slaapperiode hier komen te overlijden.”

Duiven

Tussen de dode spreeuwen in het park huppelen ook een aantal duiven rond. ,,Waarschijnlijk is de doodsoorzaak te herleiden naar voedsel dat spreeuwen graag eten. Daarom is het goed dat er nu grondig toxicologisch onderzoek wordt gedaan.” De meer dan honderd vogels die vandaag en woensdag zijn gevonden, zijn voor onderzoek naar het Wageningen Bioveterinary Research Laboratorium gestuurd. De uitslag daarvan is nog niet bekend.