Vogelwijk wil Appelloods behoeden voor sloop. ‘Gebouw opknappen en delen met huidige gebruikers’

met video Vermiste kat Gigi na 11 dagen uit schoor­steen gered

Een poes die al bijna twee weken werd vermist, bleek vast te zitten in een dichtgemetselde schoorsteen. Het plafond in de woning aan de Laan van Nieuw Oost-Indië in Den Haag moest in allerijl worden opengebroken om het dier te redden.