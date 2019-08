Vogelwijkers willen gezamenlijke actie tegen stijgend grondwater: ‘Natte voeten, verenigt u!’

Cricket 'Kroonleeu­wen' schakelen zichzelf uit in duel met Excelsior'20, kampioen­schap lijkt verkeken

13:34 De cricketers van HCC hadden een belangrijke slag kunnen slaan. Maar door het verlies tegen koploper Excelsior'20 lijkt de 48ste landstitel er niet meer in te zitten. Het gat met de Schiedammers is waarschijnlijk te groot. ,,We hebben het niet meer in eigen hand."