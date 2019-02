Vogelwijkers zijn broodlucht beu

Vers brood ruikt lekker, maar niet elke nacht en de hele dag, vinden ze. Hinder ondervinden omwonenden ook van de weeïge lucht van gist die tot in de slaapkamer van de buren zou doordringen. De vrachtwagens die grondstoffen komen leveren, zorgen met hun gemanoeuvreer voor onveilige situaties als kinderen daar in de buurt spelen, zei een van hen.

Sympathie

Daar zijn de protesterende omwonenden, een man of zes, het faliekant mee oneens. Hun advocaat zei dat het afbakken van brood tussen 2001 en 2015 onderbroken is geweest. Toen zou het bakken zijn verplaatst naar de Badhuisstraat in Scheveningen. In zo’n geval vervalt het overgangsrecht. Maar dat bestrijden de gemeente en Driessen weer.

Volgens hen is er niets onderbroken. Tussen 2001 en 2015 is Driessen aan de Mezelaan banket blijven bakken. Alleen de gewone broden zijn tijdelijk aan de Badhuisstraat gebakken. Driessen wijst erop dat de bakkerij veel sympathie heeft in de Vogelwijk. Na het faillissement in 2015 kon het bedrijf met crowdfunding een doorstart maken. Uitspraak van de Raad van State volgt over zes weken.