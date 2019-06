Vol trots bekijkt ex-wethouder Joris Wijsmuller het Spuiforum, 'zijn kindje'

Video/update Enorme brand in Berkel en Rodenrijs, rook in hele regio te zien

16:32 De brandweer is vanmiddag met groot materieel uitgerukt voor een enorme brand in bedrijfspanden aan de Veilingweg in Berkel en Rodenrijs. De brand ontstond door een nog onbekende oorzaak in meubelbedrijf Berkelrode Meubel BV en sloeg al snel over naar kringloopwinkel Rataplan. Bewoners van Pijnacker wordt verzocht ramen en deuren gesloten te houden. Op last van de brandweer rijden er geen metro's tussen de haltes Meijersplein en Pijnacker Zuid.