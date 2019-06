Vol trots bekijkt ex-wethouder Joris Wijsmuller'zijn kindje'

Er staat een grote, gele bouwkraan in het toekomstige cultuurcomplex. Letterlijk mídden in het complex. Vanaf de vloer van de ondergrondse parkeergarage gaat het gevaarte dwars door vloeren en plafonds heen om uiteindelijk een etage of zes hoger in de open lucht weer uit te komen. ,,Ongelooflijk toch? Dit is nou bouwen in de drukke stad'', lacht Joris Wijsmuller. ,,En als ze klaar zijn, dichten ze straks gewoon de gaten''