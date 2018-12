VolkerWessels moet van Revis scherp blijven in Den Haag

Wethouder Revis (VVD) maakt zich zorgen over de samenwerking met VolkerWessels. De aannemer die veel grote bouwprojecten doet in Den Haag, zoals het Noordelijk Havenhoofd en het Spuiforum, staat onder druk door tegenvallers in het land.

,,Ik heb zorgen, want ik zie dat VolkerWessels op landelijk niveau meerdere problemen heeft. We vinden dat zij hun werk in Den Haag wel op een goede manier moeten doen en ook moeten blíjven doen’’, aldus Revis gisteren.



Hij uitte zijn zorgen in een commissievergadering over de bouw van cultuurpaleis Spuiforum door Cadanz. Dat is een samenwerking tussen de aannemers Boele & van Eesteren en Visser & Smit Bouw, die beiden deel uitmaken van VolkerWessels.



Revis ziet dat het stroef gaat bij het concern. VolkerWessels heeft de handen vol aan bepaalde projecten. Neem de tegenvallers bij de bouw van de nieuwe zeesluis bij IJmuiden. Door fouten in de bouw moet een deel van de sluis opnieuw worden ontworpen. Dit om de constructie te versterken. Het project heeft hierdoor een enorme vertraging opgelopen en het verlies is voor BAM en VolkerWessels inmiddels opgelopen tot 138 miljoen euro.

Miljoenenverslindende tenders

Intern is een reorganisatie gaande en VolkerWessels kondigde aan niet meer in te schrijven op miljoenenverslindende tenders voor ingewikkelde bouwprojecten.



Revis is scherp op de aannemer, waarvan hij vindt dat die ook in Den Haag moet blijven presteren. Hij is daarom in gesprek met de top van het bedrijf. ,,Het is voor mij aanleiding om op hoog niveau met ‘Wessels’ te blijven praten en ons ervan te verzekeren dat ze in Den Haag goed werk blijven leveren.’’

