Volkstuinen populariteit groeit: Tuinieren is hip, maar wat als je geen tuin hebt?

De Haagse Damaris Verkijk (34) woont met haar man en 2-jarige zoon middenin de stad. Gezellig en handig, met alles wat ze nodig hebben in de buurt, maar wat betreft ruimte is het gezin beperkt. ,,Zo hebben we geen tuin", vertelt Verkijk. ,,Jammer, want we komen heel graag buiten. Toen onze zoon nog een baby was, gingen we daarom vaak naar het strand en het park. Maar als het tijd was voor zijn middagslaapje moesten we naar huis."