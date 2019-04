Volle papierbak blijkt goudmijn: Steeds meer boetes voor afvaldumping

Het aantal boetes voor het onjuist aanbieden van afval is de afgelopen jaren explosief gegroeid, blijkt uit een analyse van de jaarrekeningen van de gemeente. In 2016 werd nog ter waarde van 246.000 euro aan bekeuringen uitgeschreven, vorig jaar was dat 600.000 euro. Tegelijkertijd klagen Hagenezen steen en been over volle containers, die niet op tijd worden geleegd.



Handhavers kunnen de boetes uitdelen door in het afval te neuzen naar enveloppen of dozen waar nog een adres op staat. Dan volgt meteen een boete van tenminste 126 euro. De jacht op vervuilers is door het nieuwe stadsbestuur opgeschroefd, er zijn volgens de gemeente meer ‘rommelrechercheurs’ op pad. De Rekenkamer gaat binnenkort hun werk onderzoeken.