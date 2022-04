Volle tafels op Bevrijdingsdag: ‘Vrijheidsmaaltijden’ in Den Haag

Commentaar ‘Schreeuw­on­der­ne­mers’ geven niet om Hagenaars, ze willen alleen maar cashen

Axel Veldhuijzen, chef van AD Haagsche Courant, schrijft wekelijks een commentaar over het nieuws. Deze keer beschrijft hij hoe als we even niet opletten er mensen aan onze stad zitten die geen moer om ons of Den Haag geven. Ze willen geld verdienen. Veel en snel.

10 april