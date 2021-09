Volledige metamorfose voor Café Banka: ‘Dit café met een geschiedenis van jewelste is wat ik altijd wilde’

Natuurlij­ke ingrediën­ten zijn populair­der dan ooit, maar, ‘Weleda deed dat 100 jaar geleden al’

5 september Duurzaamheid en natuurlijke ingrediënten zijn populairder dan ooit. Maar waar veel bedrijven dat idee pas gaandeweg zijn gaan omarmen, is Weleda met die principes opgericht. 100 jaar geleden. En het natuurlijke verzorgingsmerk, met het Benelux-hoofdkantoor gevestigd in Zoetermeer, is in dit jubileumjaar misschien daarom wel gewilder dan ooit.