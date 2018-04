Volleerd 'Hagoloog' in één dag

Deelnemers worden beloond met de titel 'Hagoloog'. De stadswandeling is ontwikkeld voor het 30-jarig bestaan van Gilde en is tot oktober gratis te boeken door Haagse basisscholen. Handig om te weten.



Volwassenen kunnen met de gids van Gilde kennismaken met een gevaarlijke loopvogel, de Casuaris. Een geschenk van het VOC aan prins Maurits en nu terug te vinden in een straatnaam. Ook de beeltenis van Trijntje Keever zal indruk maken: zij was met haar 2,54 meter misschien wel de langste vrouw ter wereld.



Het Film Atelier Den Haag toont 'paradijsvogels' uit de bioscoopwereld. In Amicitia aan het Westeinde zat van 1950 tot 1976 Kriterion, een bioscoop gerund door studenten. Die had zelfs een oppascentrale voor bezoekers van de film. Het zaaltje was klein en het zicht op het doek matig. Daarom werd een systeem bedacht met stoelen, bevestigd aan het plafond. Studenten mochten op het Tournooiveld 'proefhangen'. Waar gebeurd?



De stichting Haags Industrieel Erfgoed neemt het vliegwiel bovenin de gevel van station Hollands Spoor als invalshoek voor vreemde vogels. Op een wandeling door de buurt is te zien welke bedrijven er ontstonden. Een geveltableau van een verzekeringsbedrijf herinnert aan die tijd. Dit soort eyeopeners zijn ook te horen op de rondvaart van De Ooievaart. Voor maar twee euro ben je anderhalf uur op pad. Op het Plein kunnen bezoekers zelf ook creatief worden: ganzenbord, linnentas met vogelpoten of parfum maken. Om daarna bij de stand van Tong Tong de kennis van de Indische keuken te testen. De Hofvijver en de historische gebouwen van het Binnenhof, tot slot, kunnen op deze dag verkend worden per waterfiets. Er liggen er 13 klaar, in de vorm van zwanen.



