Volleybaltopper Nummerdor zoekt vrijwilligers voor EK in Den Haag

De klok staat bij de Hofvijver, aan de kant van het Buitenhof. Bij het WK beachvolleybal in 2015 werd op een drijvend panton in de Hofvijver gespeeld, maar dat gebeurt bij dit toernooi niet. Het EK, dat van 16 tot en met 22 juli wordt gehouden, is in een tijdelijk stadion naast de Sportcampus in het Zuiderpark. Den Haag is de belangrijkste van de vier speelsteden. Hier zullen onder meer de halve finales en finale worden afgewerkt.



Voormalig topspeler Nummerdor, die bij het WK van drie jaar geleden samen met Christiaan Varenhorst de finale haalde, riep vandaag als toernooidirecteur de Hagenaars op zich als vrijwilliger voor het EK te melden. ,,We hebben veel handen nodig. Het is echt een heel groot evenement.”