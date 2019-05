Volop vlees, zelfs in het dessert

Wat doe je in een tijd waarin het vegetarisme en veganisme oprukt? Dan open je een vleesgrot met loeihete Big Green Egg-barbecues en temperatuurmeters op de graad nauwkeurig in stelling gebracht. Een grot? Het doet grommende botkluivende Neanderthalers vermoeden. Dat is dus niet het geval.



Meatcave begon in Leiden (in een kelder, vandaar de naam), heeft een restaurant in Rotterdam en is nu ook te bezoeken aan de culinaire Prinsestraat in Den Haag. Een stoer en groot restaurant, we zien glazen schedels gevuld met dranken, een apart te bezoeken bar, bakstenen muren maar ook keurig gedekte tafels met wijnglazen en gesteven servet.



Wat bij binnenkomst ook opvalt, zijn de cressen en verse groene plantjes, die als een muurtje staan opgesteld. Die verse plantjes, ik verklap het maar meteen, zijn er dus vooral voor de sier.



Bij Meatcave bestaan de gerechten voor 90 procent uit vlees, de andere 10 procent is er voor het garnituur. Ook goed om te weten is dat er geen menukaart is. Wij moeten er een beetje naar gissen hoe het werkt in de grot. Prijzen worden niet genoemd en na veel gedoe mogen we dan allebei een driegangenmenu met twee wisselende hoofdgerechten bestellen. De een is eigenlijk een tussengerecht, maar kan dan wel als hoofd, zegt de aardige Engels sprekende en wijnmorsende serveerster.