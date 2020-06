‘Volstrekt onaanvaardbaar dat we Amsterdamse toestanden krijgen in Den Haag’

Black Lives Matter Nederland demonstreert vandaag van 18.00 tot 19.00 uur bij de Koekamp in Den Haag. Gisteren was er al een demonstratie op de Dam in Amsterdam. Er werden 250 tot 350 mensen verwacht, maar uiteindelijk stond het plein vol met duizenden mensen. Dat riep op sociale media de vraag op of een dergelijke massale bijeenkomst in deze tijden wel zo’n goed idee is. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam zei gisteravond dat ze werd verrast door het enorme aantal demonstranten.