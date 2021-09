Volt kan niet genoeg kandidaten vinden en laat gemeenteraadsverkiezingen tóch schieten

Volt doet toch niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag komend jaar, omdat het de kandidatenlijst niet rond krijgt. Dat laat de partij weten in een verklaring.

Eerder nog zei de partij van plan te zijn wel mee te doen aan de verkiezingen van volgend jaar, maar nu lukt het de pro-Europese partij niet om genoeg kandidaten voor de lijst te vinden. Daarnaast zou de lijst van kandidaten die zich wél hebben gemeld, ook niet divers genoeg zijn. ‘Volt wil een gelijke afspiegeling van de samenleving in de politiek, daarbij hoort een gelijke man-vrouw verhouding,’ laat de partij weten. Het is niet duidelijk of relatief veel mannen of juist vrouwen zich hebben gemeld.

Volt was bij de landelijke verkiezingen goed voor ruim 8000 stemmen in Den Haag, wat omgerekend anderhalve zetel zou betekenen in de Haagse gemeenteraad. Volt Den Haag, met inmiddels meer dan 750 leden, mikte zelfs op twee zetels voor de komende verkiezingen, liet afdelingsvoorzitter Mette Blom eerder weten.

De zittende fracties in de Haagse gemeenteraad zaten niet te springen om de deelname van Volt in hun stad. ,,Ik vind het helemaal niks, al die filialen van landelijke partijen’’, zei Peter Bos eerder in een reactie op de deelname van Volt. ,,De Haagse raad wordt al lang genoeg misbruikt om talent te kneden en op te leiden voor de Tweede Kamer. We hebben in Den Haag juist partijen nodig die uitsluitend de belangen dienen van de stad en niets meer.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.