Voltallige Haagse oppositie wil af van ‘bizarre bezuiniging’ op zorg

,,Deze mensen worden onevenredig hard getroffen door de bezuiniging. En dat is onacceptabel”, stelt de Haagse oppositie in een motie. ,,Feit is: het aantal zorgaanvragen neemt toe in Den Haag. Feit is: het aantal daklozen neemt toe in Den Haag. Feit is: het aantal inwoners neemt toe in Den Haag. Niettemin gaat u 33 miljoen euro korten. Dat is niet beknibbelen, maar dat is hakken op de zorg’’, zei Joris Wijsmuller van de Haags Stadspartij vanmorgen.