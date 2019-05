Vondst van twee blauwe vaten zorgt voor onrust in Van Marumstraat

Beruchte boef Reda N. vraagt nu al verlof aan, aanslagen blijven doorgaan

7:02 De Haagse crimineel Reda N., die een celstraf uitzit van bijna dertien jaar, heeft een aanvraag ingediend om met verlof te mogen gaan. Of het toeval is of niet: gisterochtend vond er voor de derde keer een incident plaats bij een bedrijf in de kring rond zijn persoon.