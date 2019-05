Vondsten Gouden Eeuw in stadhuis: ‘Letterlijk en figuurlijk in huishouden van Jan Steen’

VideoDe tentoonstelling ‘Vondsten uit de Gouden Eeuw’ werd dinsdag geopend in het Atrium van het stadhuis in Den Haag. Bezoekers stappen letterlijk en figuurlijk in het huishouden van Jan Steen.