Vonnissen 'zedendag' vallen divers uit

Hagenaar Roland A. (37) drukte in 2015 de minderjarige dochter van zijn huurbaas ongewenst achterover op bed en betastte haar. Gisteren kwam hem dat op 24 maanden cel, waarvan twaalf maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar te staan. Ook moet hij haar 50 euro schadevergoeding betalen.



Ook de 33-jarige Danny ten B. werd bestraft. De Hagenaar, al eens veroordeeld voor ontucht met een 15-jarig meisje, zou een pupil (14) hebben getongzoend. De eis van het OM was een taakstraf van 200 uur; het werd 100 uur. Daarnaast kreeg hij een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden met een proeftijd van drie jaar, om de kans op herhaling te minimaliseren.



Een in Schiedam woonachtige TU-student werd vrijgesproken van aanranding in Den Haag. Er was onvoldoende wettig en overtuigend bewijs in zijn zaak.