Voor 75 miljoen opgeknapte Morales-boulevard nu alweer toe aan opknapbeurt

op scheveningen Rolschaat­sen op de boulevard is relaxter dan met een mondkapje door Disneyland Parijs lopen

5 augustus Voor Vishal Partapsing zit er deze zomer geen buitenlandse vakantie in. ,,Te veel gedoe sinds corona”, vindt de vader die met zijn zesjarige dochter Naomi over de boulevard rolschaatst. Spaanse costa’s, Italiaanse rivièra’s of Griekse haventjes, het hoeft nu even niet. ,,Een vakantie in eigen stad is net zo leuk”, zegt hij.