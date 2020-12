Voor altijd vakantie? Waarom deze pensionado's niet denken aan stoppen met werken

‘Tip aan Biden? Always look on the bright side’

Menno Smitsloo (69), die een volle vastgoedportefeuille heeft, zegt dat doorwerken, zoals Biden doet, jong en scherp houdt. De eigenaar van kasteel de Binckhorst in Den Haag heeft passie voor zijn vak en voor het leven. Hij merkt op dat 65-plussers van onschatbare waarde zijn in de samenleving.

Elders beseffen ze dat meer dan in Nederland, merkt hij. ,,In Japan is er respect voor hun wijsheid. Bedrijven profiteren er van hun inzicht, levenservaring en kennis.’'

Quote Zolang ik gezond van lijf en leden ben, werk ik door Menno Smitsloo

De zakenman bezit en verhuurt zijn commercieel vastgoed. Wanneer hij stopt met die baan? ,,Nooit’', zegt hij. ,,Zolang ik gezond van lijf en leden ben, werk ik door. Ik ben ervan overtuigd dat stilstand achteruitgang is. Maar daarbij is het wel van belang dat je een goede conditie hebt. Ik sport elke dag. En sinds twee jaar drink ik geen druppel alcohol meer.’'

Blessure

‘s Ochtends staat hij op de crosstrainer en de loopband. ,,En ik doe balansoefeningen. Een goed idee voor Joe Biden ook’', geeft hij als tip aan de nieuwe Amerikaanse president, die gisteren in het nieuws kwam vanwege een blessure die hij opliep bij het spelen met zijn hond.