Voor begrafenisondernemer Arjan veranderde alles toen hij oog in oog stond met weduwe Marijke

Arjan van der Eijk was de jongste in de familie die een manufacturenzaak had in Honselersdijk. Er werden lopers voor op de trap verkocht, klosjes garen, sierband, gordijnen, maar ook nylonkousen die, als er een ladder in was gekomen, in de winkel konden worden ‘opgehaald’. Arjan leek op z’n moeder. Opgewekt, nooit chagrijnig en een hart van goud. Als ze net boodschappen had gedaan en een bakker kwam aan de deur om te vragen of ze nog wat nodig had, bestelde ze gewoon nog een brood. ,,Die man moet toch ook eten’’, zei ze als de rest van het gezin haar vragend aankeek.



Arjan had een fijne jeugd. Hij knutselde vliegers die hij verkocht voor een zakcentje, reed op de brommers van z’n broers en ging naar de lts omdat hij twee rechterhanden had. Hij werkte inmiddels als timmerman toen hij op dansles zijn eerste vrouw, met wie hij twee dochters kreeg, ontmoette. Als kostwinnaar nam Arjan het besluit om op de taxi, bij Taxi Fransen in Naaldwijk, te gaan werken omdat dit meer verdiende. Taxi Fransen had ook een ambulance en een rouw- en trouwauto. Zo ontdekte hij zijn passie.