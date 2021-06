Voor dames is Virgil van Dijk ook wel gezellig

Jullie huis is te herkennen aan de vele oranje vlaggetjes en het EK-vaandel met rood, wit, blauw. Gezellig?

,,Mijn man Mike en ik zijn al fanatieke supporters, maar onze twee zonen ook. Ook buiten het EK kijken we met z’n allen natuurlijk alle voetbal op tv. Soms zes avonden per week. Zondags om zeven uur staat natuurlijk Studio Sport Eredivisie op. Logisch, want de jongens voetballen zelf ook. Joshua is veertien en speelt hier bij Semper Altius in sportpark Hoekpolder. Zijn broer Julian (11) gaat zijn vijfde seizoen in bij ADO Den Haag. Die hebben hem gescout. Ik ga graag naar allebei kijken en rij ze ook altijd naar verre uitwedstrijden. Best druk op zaterdag, maar voor een voetbalmoeder is dat allemaal heel leuk om te doen.”