Voor de 65ste keer naar P!nk; Haagse superfan Sophie hoeft voor het eerst niet te reizen

VideoVrijdagavond was zij nog bij het concert van P!nk in het Duitse Gelsenkirchen. Vandaag ziet superfan Sophie van Bokhorst haar grote idool voor het eerst in eigen stad aan het werk. Het wordt haar 65ste P!nk-concert!

Om Sophie van Bokhorst (33) afgelopen week in haar Haagse woning, omringd door tientallen cd's, dvd's, boeken en andere P!nk-memorabilia te spreken, lukte niet meer. Afgelopen donderdag vertrok ze alweer met de vroegste trein naar de Duitse stad Gelsenkirchen.

Daar voltrokken zich de gebruikelijke taferelen met zangeres P!nk in town: eerst inchecken bij een bevriende fan die een slaapplaats voor haar heeft, bijpraten over het concert van de vorige dag in Denemarken (waar Sophie overigens niet bij was) en dan op zoek naar het hotel van de artieste en haar gevolg in de hoop een glimp op te vangen of een handtekening te scoren. ,,P!nk is heel benaderbaar voor haar fans. Ik heb haar al een paar keer ontmoet, echt heel bijzonder'', aldus de Haagse superfan.

In het dagelijks leven werkt Sophie op de financiële afdeling op het hoofdkantoor van de ANWB. Haar werkgever doet nooit moeilijk wanneer ze alweer vrij moet vragen voor een concert van haar idool. ,,Al mijn vakanties gaan er aan op'', zegt ze. ,,Als zij in Nederland of omringende landen optreedt, ben ik er steevast bij. Het concert op het Malieveld van zondag wordt mijn 65ste bezoek.''

Nadat ze in 2000 voor het eerst een videoclip zag van P!nk, sloeg de vonk direct over. Het was aanvankelijk niet eens zozeer de muziek, maar vooral de boodschap en de uitstraling van de Amerikaanse zangeres die haar in vervoering brachten. ,,Haar liedjes hebben enorm geholpen bij mijn zelfacceptatie'', zegt ze. ,,Zelf heb ik bijvoorbeeld een oogafwijking. P!nk zingt in haar liedjes over thema's als pesten, ouders die gaan scheiden en leren van jezelf te houden. Het is geen maniertje, het komt recht uit haar hart. Dat maakt haar ook als mens heel bijzonder.''

De liefde voor P!nk is ook terug te zien in de tatoeages die Sophie op haar lijf heeft. Vier daarvan zijn gerelateerd aan de Amerikaanse artieste Ze heeft er nog één op haar verlanglijstje staan: een originele handtekening van de superster. ,,Maar alleen als zij hem persoonlijk zet. Voor minder doe ik het niet.''

Amsterdam

In juni was Sophie er ook al bij toen P!nk het Europese deel van haar World Trauma Tour begon in Amsterdam. ,,In grote lijnen is de setlist steeds dezelfde, maar bij elk concert heeft P!nk wel een verrassing in petto'', zegt zij. ,,Omdat Den Haag de afsluiting is van haar Europese tournee verwacht ik wel iets bijzonders.''

Bijzonder aan het Haagse concert wordt in elk geval dat Davina Michelle in het voorprogramma staat. De Rotterdamse zangeres en Youtubester is zelf door P!nk gekozen nadat deze onder de indruk was geraakt van haar cover van het nummer What About Us. Sommige fans hopen dat P!nk op het Malieveld dan ook een duet gaat doen met Davina. Sophie behoort echter niet tot dat kamp. ,,Alsjeblieft niet'', zegt ze stellig. ,,Ik kom voor P!nk en niet voor haar.''

