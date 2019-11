Voor de echt maffe ideeën moet je als vanouds bij de Partij voor de Dieren zijn

Corruptie­on­der­zoek De Mos: bevriende onderne­mers moesten helpen bij Plop­sa-deal

13 november Het corruptieonderzoek rond de Haagse ex-wethouder Richard de Mos lijkt groter dan tot dusver bekend. De verdachte vastgoedlobby van De Mos rond een leeg gemeentepand, waarover deze nieuwssite eerder schreef, is volgens NRC onderwerp van onderzoek. Die miljoenendeal was nodig om ruimte te maken voor een nieuwe attractie elders in Den Haag: Plopsaqua, bekend van Plopsaland.