Voor de laatste keer Kâhwe klâhwe tocht met Puch in stad

De telefoon staat niet meer stil, sinds organisator Olga Kat aankondigde dat er een einde dreigt te komen aan deze traditie. De verbazing en verontwaardiging onder de fans van oldtimer Puch en Tomos bromfietsen is groot. In dertig jaar is kâhwe klâhwe een begrip geworden, in binnen- en buitenland. En toch zit er niets anders op dan er afscheid van te nemen, denkt het enige overgebleven bestuurslid van de club Den Haagschen Puch (DHP). ,,Amsterdam is al dicht voor brommers en dat wordt ook streng gehandhaafd. Steden als Leiden en Den Haag zullen volgen.’’