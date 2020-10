Voor deze patiënten is ondanks de pijn en zorgen geen plek door corona: ‘Soms ben ik wanhoop nabij’

Hotelkamer in hartje Den Haag voor 25 euro per nacht, met ontbijt? Het kan nu gewoon

20 oktober Een hotelkamer in het centrum van Den Haag voor 25 euro per nacht, inclusief ontbijt? Het kan nu gewoon. Met hoge kortingen en maaltijdarrangementen springen sommige hotels handig in op de sluiting van horeca. Toch loopt het nog niet bepaald storm. ,,De afspraak is toch wel dat we niet op zoek gaan naar de mazen in de wet.’’