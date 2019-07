Voor een paar uur dierenverzorger bij Sea Life: ‘Schildpad Ernie laat een kinderdroom uitkomen’

De clichévraag 'wat wil je later worden' heeft elk kind wel eens naar het hoofd geslingerd gekregen. Er zullen vast een hoop kinderen zijn geweest die overtuigd waren van het feit dat zij 'later' dierenverzorger zouden worden. Ik was zonder twijfel een van die kinderen. Met het volste vertrouwen zag ik mijn toekomst voor me: in een onflatteus pak zou ik olifantenpoep scheppen, baardagamen voeren en een eindeloos aantal puppy's aaien (want dat is natuurlijk wat een dierenverzorger doet). Later stelde ik mijn doelen bij, voornamelijk omdat ik in de recalcitrante periode kwam van 'gevangenschap van dieren is onethisch'.