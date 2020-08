Voor een spijkerbroek en schoenen naar Florida: ‘Hier kosten ze bijna acht keer zoveel’

Ik hoef niet lang na te denken of ik naar het Stadshart in Zoetermeer zal rijden. Om een beetje dart outlet gevoel te krijgen. Gratis parkeren (2 uur) en veel winkels. Ik wil een jeans kopen: Lee 34X27 pepper prewash, regular fit. Omdat, als iets mij goed past, ik nooit meer iets anders wil dragen. Maar in het Stadshart kan ik die broek niet vinden. Dat ik anders daarvoor naar Florida moet vliegen is geen punt.

Ik noteer altijd een jaar lang wat ik in de VS wil kopen. Hanes-boxers, Fruit of the loom T-shirts, instappers en gaatjesschoenen van Dockers en nog veel meer. Sokken van Gold Toe. Jasjes van Ralph Lauren. Ik voel me in de sunshine state als Pinokkio die op de kermis komt. Overal joekels van winkelcentra als Desoto Square Mall, County Brandon Town Center, Citrus Park Town Center en de Countryside Mall.