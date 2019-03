Voor en door mannen: nieuw vadercentrum in de Schilderswijk

Het wordt omschreven als 'een centrum voor en door mannen, waar ze met elkaar activiteiten kunnen ondernemen en zich kunnen ontwikkelen'. Het programma is gevarieerd: van walking football en lessen Nederlands tot leren koken.



Op donderdagavond is er een fitnesscursus. De kleine, afgesloten fitnessruimte is dan snel gevuld met de penetrante geur van mannenzweet. Het loopt al snel vol en de deelnemers grappen met elkaar terwijl ze hun best doen op hometrainers. Een van hen is Sajes Baldan. De 47-jarige beveiliger is momenteel werkloos. ,,Je hebt opeens veel vrije tijd. Dan loop je een paar uur over de Haagse Markt, zit je thuis op de bank met je telefoon te facebooken of ga je bij je familie en kennissen langs. Maar ik was het zat om niets te doen. Mijn dokter wees me op dit Vadercentrum. Het leek me leuk om uit te proberen, zodat ik nieuwe sociale contacten kan leggen. Ik wil ook de computerlessen nemen die ze aanbieden. Misschien komen die later nog van pas.”



Voor het project werd de sociëteit van het oudste buurtcentrum van Nederland compleet verbouwd, met hulp van vele vrijwilligers. Daar is drie jaar lang keihard aan gewerkt, benadrukt directrice Nicoline Grötzebauch. ,,We hebben hiervoor geld gekregen van een Europees fonds: Interreg 2 Seas. Het idee om een vadercentrum in deze wijk op te zetten ontstond in 2015. Toen hebben we het fonds ook benaderd, maar we hebben tot vorig jaar nog papierwerk moeten invullen en met hen moeten overleggen tot we groen licht kregen."