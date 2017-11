Voor gitaren moet je in Den Haag zijn

Den Haag is dus absoluut een gitaarstad. En waar bovengenoemde gitaristen vooral de klassieke en de jazzstroming vertegenwoordigen, is er natuurlijk ook nog de wat ruigere kant van de gitaarmuziek. En daar valt Sander Bonten met zijn Guitar Chop Shop onder. Hij runt zijn winkel en werkplaats in de Zoutmanstraat samen met 'wederhelft' en leerling-gitaarbouwer Eva Roos.



Bonten leerde het vak the hard way, van misschien wel de beroemdste en meest gewaardeerde, inmiddels gepensioneerde gitaarbouwer van Nederland, Peer Dellen. ,,Peer was een keiharde leermeester. Hij betaalde me niet, liet me de hele dag iets doen en zei dan alleen: prutser. Doe het nog maar een keer. Maar uiteindelijk heb ik alles aan hem te danken. Hij leerde me dat je elk stukje van de gitaar moet zien, voelen en tot in detail moet bestuderen. Daarom werk ik nu heel nauwkeurig. Maar het duurt soms wel lang voordat iets klaar is. Peer komt nog steeds eens per week in de winkel. Gelukkig is hij, nu hij met pensioen is, een stuk milder geworden.''



Bonten maakt en repareert akoestische, elektrische en basgitaren. Zijn modellen zijn iets betaalbaarder dan die van bijvoorbeeld Heeres en Slaman. Bij de Guitar Chop Shop heb je er al een voor 1.000 euro. ,,Als je de uren telt, is dat belachelijk weinig. Maar ik wil betaalbaar blijven. En ik doe ook niks op bestelling. Ik maak alleen wat ik zelf mooi en goed vind. Daar moet je het als klant mee doen'', zegt hij lachend. Maar het blijft natuurlijk leuk als een Spaanse band die door Nederland toert een gitaar ter reparatie komt aanbieden, nota bene op aanraden van een Amerikaanse shop waar Bonten behoorlijk tegenop kijkt, Madolin Brothers. ,,Maar ik zal verder nooit namen van bekende klanten noemen. Zij betalen gewoon dus waarom pronken met hun naam? Er is best wel wat stoerdoenerij op internet op dat gebied, maar daar doe ik niet aan mee.''